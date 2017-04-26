Лавров о ситуации на Украине: в Киеве "берет верх партия войны"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что в Киеве берет верх партия войны.

"К сожалению, в Киеве берет верх партия войны. Продолжаются вооруженные провокации на линии соприкосновения (в Донбассе – ред.), о чем свидетельствуют доклады Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Против Донбасса введена блокада, ущерб от которой наносится не только этому региону, но и Украине в целом", — сказал он, выступая на Московской международной конференции по безопасности.

"Рассчитываем, что наши партнеры, в том числе – по нормандскому формату, будут более настойчиво и открыто побуждать киевские власти выполнять взятые на себя в Минске обязательства", — добавил министр.

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