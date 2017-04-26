Сербия намерена сохранять военный нейтралитет

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сербия будет сохранять военный нейтралитет, несмотря на то, что соседняя Черногория вступает в НАТО, заявил сербский министр обороны Зоран Джорджевич.

"Что касается наших отношений с Черногорией, у нас хорошие отношения с этой страной, мы уважаем их выбор. Они делают это в интересах своего народа. Сербия же ведет самостоятельную политику, остается военно-нейтральным государством и не желает вступать в военные союзы, оставаясь гарантом безопасности, и, конечно, никогда не введет санкции против РФ", — сказал он в беседе со Sputnik

Страны НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс, что предоставляет ей статус наблюдателя на заседаниях. После его ратификации всеми 28 государствами-членами Черногория сможет стать полноправным членом альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 31 марта, что, согласно его ожиданиям, все страны-члены альянса завершат ратификацию протокола о вступлении Черногории в НАТО в июне этого года.