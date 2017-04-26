РКК "Энергия" заключила с Boeing мировое соглашение по "Морскому старту"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Затянувшееся по срокам подписания мировое соглашение с американской компанией Boeing по реструктуризации долга в 330 миллионов долларов по программе "Морской старт" заключено; в счет погашения этой задолженности, в частности, американские астронавты полетят на МКС, заявил глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев, отвечая на вопросы РИА Новости.

"Мировое соглашение вступило в силу 22 февраля 2017 года, а по совместному обращению Boeing и РКК "Энергия" — 16 марта 2017 года. Калифорнийский суд принял окончательное решение о прекращении процесса. Вопрос закрыт навсегда", — сказал Солнцев.

По его словам, препятствий на пути заключения соглашения было множество, но взаимный компромисс был в результате найден. Соглашение с Boeing по урегулированию спорных вопросов, возникших в ходе многолетней работы по проекту плавучего космодрома "Морской старт" ещё до его продажи российской S7 Group, теперь позволит компаниям реализовать ряд новых совместных проектов.

"Детали переговоров остаются коммерческой тайной. Главное – партнеры нашли выход из тупика. Сейчас мы очень активно обсуждаем будущие и текущие перспективные проекты: от полётов на МКС до полётов в дальний космос. Это было бы невозможно при отсутствии мирового соглашения", — подчеркнул глава РКК "Энергия".

Ранее Солнцев уточнил в интервью РИА Новости, что купившая проект российская группа S7 прямого участия в подготовке и исполнении "мирового соглашения" не принимала, и никаких выплат Boeing производить не будет.

"Это только взаимоотношения РКК "Энергия" и Boeing. И РКК "Энергия" очень благодарна госкорпорации "Роскосмос" в связи с этим за возможность предоставить определённое количество мест в кораблях "Союз" нашим партнёрам", — отметил Солнцев.

Он уточнил, что РКК "Энергия" и компания Boeing сотрудничают по целому ряду программ в области пилотируемой космонавтики. Обе компании являются головными предприятиями, соответственно, по российскому и американскому сегментам МКС. РКК "Энергия" разрабатывает новый пилотируемый корабль "Федерация", компания "Боинг" – Starliner CST-100.