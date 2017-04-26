В Турции задержали более 800 сторонников Гюлена

АНКАРА, 26 апр – РИА Новости. Турецкая полиция в ходе операции, проходящей во всех провинциях страны, задержала 803 предполагаемых сторонника оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, передает в среду агентство Anadolu со ссылкой на прокуратуру.

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Сообщается, что в операции, которая продолжается в данный момент, задействованы 8,5 тысячи полицейских.

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.

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