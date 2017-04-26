Австрия намерена продлить контроль на границе

Ситуация с беженцами в Европе (4423)

Беженцы на границе Словении и Австрии. Архивное фото

Беженцы на границе Словении и Австрии. Архивное фото

ВЕНА, 26 апр — РИА Новости. Австрийские власти намерены продлить пограничный контроль на рубежах страны, заявил министр внутренних дел республики Вольфганг Соботка.

В настоящее время временные меры усиления контроля на границах действуют до середины мая.

"Пока внешние границы (Евросоюза) не могут быть защищены соответствующим образом, мы будем продолжать осуществлять национальную политику", — заявил министр в интервью немецкой газете Die Welt.

По его словам, "в интересах общественного порядка и внутренней безопасности я просто должен знать, кто приходит в нашу страну".

Соботка заявил, что оптимистично настроен в вопросе получения соответствующего одобрения от Брюсселя.

По информации издания, в ближайшие недели Еврокомиссия объявит о решении продлить пограничный контроль согласно статье 29 Шенгенского кодекса о границах.

В феврале Совет министров ЕС позволил в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии пяти странам: Германии, Швеции, Дании, Норвегии и Австрии — продлить пограничный контроль еще на три месяца с условием, что меры будут соразмерными.