Австрия намерена продлить контроль на границе

ВЕНА, 26 апр — РИА Новости. Австрийские власти намерены продлить пограничный контроль на рубежах страны, заявил министр внутренних дел республики Вольфганг Соботка.
"Пока внешние границы (Евросоюза) не могут быть защищены соответствующим образом, мы будем продолжать осуществлять национальную политику", — заявил министр в интервью немецкой газете Die Welt.
По его словам, "в интересах общественного порядка и внутренней безопасности я просто должен знать, кто приходит в нашу страну".
Соботка заявил, что оптимистично настроен в вопросе получения соответствующего одобрения от Брюсселя.
По информации издания, в ближайшие недели Еврокомиссия объявит о решении продлить пограничный контроль согласно статье 29 Шенгенского кодекса о границах.
В феврале Совет министров ЕС позволил в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии пяти странам: Германии, Швеции, Дании, Норвегии и Австрии — продлить пограничный контроль еще на три месяца с условием, что меры будут соразмерными.