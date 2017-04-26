ОБСЕ проведет мониторинг на границе Азербайджана и Армении

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (333)

БАКУ, 26 апр — РИА Новости, Вугар Гасанов. ОБСЕ проведет в четверг очередной мониторинг на армяно-азербайджанской границе, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

"В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 27 апреля 2017 года на государственной границе Армении и Азербайджанской Республики на территории Газахского района, на линии противостояния войск планируется проведение очередного мониторинга", — сообщили в министерстве.

По данным оборонного ведомства, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Саймон Тиллер и Михаил Олару.

"Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Мартин Шустер",- добавили в пресс-службе.

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