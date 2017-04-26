В Киеве рассказали, как уменьшится финансовая помощь США в 2018 году

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Сокращение финансовой помощи со стороны США Украине в 2018 году может составить только 30%, а не 69%, как писали ранее, сообщает украинское посольство в США.

В начале недели издание Foreign Policy со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы госдепа информировало, что США в 2018 году могут сократить финансовую помощь Украине на 69%: изначально планировалось предоставить Украине более 570 миллионов долларов, сейчас эту сумму предполагается сократить до 177 миллионов долларов.

В украинском посольстве в США отметили, что сумма финансовой помощи от США включает в себя и кредитные гарантии. Как заявляют украинские дипломаты, в 2018 году Украина в связи с ростом экономики не будет в них нуждаться, поэтому фактическое сокращение финансовой помощи составит лишь на 30%.

"Фактическое уменьшение американской помощи Украине в 2018 году составит около 30%, что позволяет продолжить реализацию большинства действующих программ помощи нашей страны", — говорится в сообщении посольства, опубликованном на странице ведомства в соцсети Facebook.