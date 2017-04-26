Белый дом возмущен решением суда об отмене новых иммиграционных мер Трампа

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом обрушился в среду с резкой критикой на суд, который отменил очередное решение президента Дональда Трампа в области иммиграции.

Суд в Сан-Франциско ранее заблокировал решение администрации отказывать в федеральном финансировании так называемым городам-убежищам, власти которых не выдают нелегальных иммигрантов правоохранительным органам. Тот же суд в феврале подтвердил отмену иммиграционного указа Трампа, временно запрещавшего въезд в США гражданам ряда стран.

"Сегодня принципу верховенства права нанесен очередной удар: никем не избранный судья в одностороннем порядке переписал иммиграционную политику нашей страны", — говорится в заявлении Белого дома. "Это дело является еще одним примером возмутительного превышения полномочий единственным, никем не избранным окружным судьей. Нынешнее решение подрывает веру в нашу юридическую систему и поднимает серьезные вопросы о возможности выбирать себе судебный округ (для получения нужного решения — ред.)", — говорится в заявлении. Решение суда названо "подарком преступным бандитским элементам и наркокартелям".

"Мы уверены, что мы в конечном счете победим в Верховном суде, как и в наших законных усилиях по введению ограничений на иммиграцию, необходимых, чтобы не пускать террористов в Соединенные Штаты", — говорится в заявлении.

Белый дом пообещал "использовать все законные способы" для проведения ранее объявленной политики в отношении городов-убежищ. "В конечном итоге это битва между суверенитетом и открытыми границами, между верховенством права и беззаконием, между рабочими американцами и теми, кто хочет подорвать их безопасность и свободу", — утверждают в Белом доме.