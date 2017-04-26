В ЛНР заявили о пяти обстрелах со стороны ВСУ за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (209)

ЛУГАНСК, 26 апр — РИА Новости. ВСУ пять раз за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы 120 и 82-мм, БМП-1, гранатометы (СПГ, АГС) и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе.

По данным оборонного ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах Логвиново, Смелое, Нижнее Лозовое, Желтое. Всего по территории республики было выпущено более 270 снарядов.

"Пострадавших в результате обстрелов нет", — уточнил собеседник агентства.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили об обострении ситуации в Донбассе и 65 обстрелах за прошедшие сутки со стороны ополченцев.

По данным пресс-центра военной операции, сообщение которого в среду опубликовано в Facebook, ополченцы "65 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины".

На донецком направлении, по заявлению силовиков, обстреливались Пески, Опытное, Луганское, Авдеевка, Каменка, шахта Бутовка, Троицкое, Зайцево, Новгородское, Верхнеторецкое. На приморском направлении в пресс-центре сообщили об обстрелах в Новотроицком, Водяном, Гнутово, Марьинке, Красногоровке, Широкино и Павлополе. На луганском направлении украинские силовики зафиксировали огонь вблизи Новоалександровки, Желтого, Крымского, Попасной и Новозвановки.

Как утверждают в пресс-центре военной операции, ополченцы применяли минометы калибра 82 и 120 миллиметров, артиллерийские системы калибра 122 миллиметра, вооружение БТР и БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, зенитную установку ЗУ-23-2 и стрелковое оружие.