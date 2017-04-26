В ЛНР заявили о пяти обстрелах со стороны ВСУ за сутки

ЛУГАНСК, 26 апр — РИА Новости. ВСУ пять раз за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы 120 и 82-мм, БМП-1, гранатометы (СПГ, АГС) и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе.
"Пострадавших в результате обстрелов нет", — уточнил собеседник агентства.
Украинские силовики, в свою очередь, заявили об обострении ситуации в Донбассе и 65 обстрелах за прошедшие сутки со стороны ополченцев.
По данным пресс-центра военной операции, сообщение которого в среду опубликовано в Facebook, ополченцы "65 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины".
Как утверждают в пресс-центре военной операции, ополченцы применяли минометы калибра 82 и 120 миллиметров, артиллерийские системы калибра 122 миллиметра, вооружение БТР и БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, зенитную установку ЗУ-23-2 и стрелковое оружие.