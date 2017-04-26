КНДР объявила учения с участием ВВС и подлодок крупнейшими в истории армии

122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне. Архивное фото

122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне. Архивное фото

ТОКИО, 26 апр — РИА Новости, Ксения Нака. КНДР объявила проведенные накануне учения трех родов войск "самыми крупными в истории" ее армии, об этом сообщили в среду северокорейские СМИ.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) описало прошедшие мероприятия, в которых приняли участие около 300 дальнобойных артиллерийских орудий, подводные лодки и авиация.

"Подводные лодки быстро погружались, чтобы нанести торпедные удары по вражеским кораблям, а истребители и бомбардировщики проводили полеты над морем, чтобы сбросить бомбы на цели. Более 300 крупнокалиберных орудий с побережья открыли одновременный огонь", — приводит это описание агентство Ренхап.

Присутствовавший на учениях лидер государства Ким Чен Ын не скрывал своего удовлетворения от увиденного.

"Мы показали, какова наша военная сила, чтобы беспощадно наказать врагов", — приводит телекомпания NHK высказывание Ким Чен Ына.

Во вторник в Северной Корее отмечалось 85-летие со дня основания Корейской Народной армии. Эксперты и политики сходились во мнении, что в этот день КНДР проведет шестое ядерное испытание или очередной пуск баллистической ракеты. Однако Пхеньян ограничился проведением учений сухопутных, морских и военно-воздушных сил.

Неслучайно во время учений основной акцент делался на поражение морских целей – ударная авианосная группа США во главе с атомным авианосцем "Карлом Винсоном" идет в сторону Корейского полуострова, по дороге проводя совместные маневры с японскими силами самообороны и южнокорейской армией. Как ожидается, "Карл Винсон" подойдет к Корейскому полуострову уже в ближайшие выходные и пробудет здесь около месяца.