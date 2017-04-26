В Канаде один военный погиб, еще трое ранены в ходе учений

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Один военный погиб, еще трое ранены в результате инцидента в ходе учений Rugged Bear в канадской провинции Альберта, сообщается в пресс-релизе минобороны Канады.

Отмечается, что инцидент с участием транспортного средства произошел в районе 10.00 по местному времени (17.00 мск) на базе ВС Канады в населенном пункте Уэйнрайт в провинции Альберта.

По данным военного ведомства, три солдата были госпитализированы, один скончался от полученных травм. Дополнительной информации о состоянии пострадавших пока не сообщается. Военная полиция начала расследование инцидента.

Учения Rugged Bear проходят в рамках подготовки к миссиям в Латвии, Ираке и на Украине — это ключевое мероприятие по огневой подготовке с боевой стрельбой в рамках программы канадской армии, которая проходит с 3 апреля по 4 мая. В учениях, которые проходят в центре отработки маневров в населенном пункте Уэйнрайт в провинции Альберта, задействованы три тысячи человек.