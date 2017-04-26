В Южной Корее подтвердили начало установки оборудования для THAAD

Грузовики с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной Корее. Архивное фото

Грузовики с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной Корее. Архивное фото

ТОКИО, 26 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Министерство национальной обороны Южной Кореи подтвердило начало установки оборудования для сверхточной системы заатмосферного перехвата ракет THAAD.

Ранее в СМИ сообщалось, что оборудование для новейшей американской системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD в среду утром доставили на место размещения системы в Южной Корее.

"Эта мера предназначена для раннего обеспечения оперативных возможностей путем размещения на площадке частей (оборудования, которое уже можно разместить – ред.)", — приводит заявление министерства агентство Ренхап.

Размещение оборудования прошло вопреки ожесточенным протестам мирных жителей всего через шесть дней после того, как были завершены все официальные формальности для размещения системы ПРО на территории бывшего гольф-клуба в Сонджу в провинции Кенсан-Намдо. Необходимая для развертывания системы экологическая экспертиза еще не завершена. Американские и корейские военные обещают, что проведут экологическую оценку и предпримут меры по охране окружающей среды.

По информации министерства, полный монтаж системы будет завершен до конца года.

Утром в среду на базу, предназначенную для размещения новейшей американской системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD были доставлены шесть грузовых фур с радаром и другим оборудованием.

По сообщениям южнокорейских СМИ, батарея THAAD в Южной Корее будет иметь от четырех до девяти подвижных гусеничных установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет перехватчиков, хотя официальных данных пока опубликовано не было. Батарея также будет оснащена противоракетным радаром TPY-2 TM. Радиус действия таких противоракет, как утверждается, не превышает 200 километров.

Китай выступил против подобного размещения. В свою очередь замначальника ГОУ Генштаба РФ Виктор Познихир заявил, что США под предлогом противодействия Ирану и КНДР разворачивают систему, угрожающую баллистическим ракетам РФ и Китая.