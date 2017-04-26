Перри: США должны пересмотреть условия участия в климатическом соглашении

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. США не должны выходить из Парижского соглашению по климату, но им следует заново обсудить параметры своего участия в нем, считает глава американского министерства энергетики Рик Перри.агентство Франс Пресс.
По мнению министра, США и Китай взяли на себя большие обязательства по сокращению выборов в рамках соглашения, однако, как полагает он, Германия и Франция могут сделать больше, чем прописано в документе.
Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании критиковал соглашение, но, вступив в должность, смягчил позицию. США занимают второе место в мире после Китая по выбросам углекислого газа. В случае выхода страны из Парижского соглашения, оно фактически потеряет смысл.