Перри: США должны пересмотреть условия участия в климатическом соглашении

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. США не должны выходить из Парижского соглашению по климату, но им следует заново обсудить параметры своего участия в нем, считает глава американского министерства энергетики Рик Перри.

"Я не собираюсь говорить президенту США, что мы вышли из Парижского соглашения… Я скажу, что, возможно, нам надо пересмотреть его", — заявил Перри на конференции в Нью-Йорке, слова которого приводит агентство Франс Пресс

По мнению министра, США и Китай взяли на себя большие обязательства по сокращению выборов в рамках соглашения, однако, как полагает он, Германия и Франция могут сделать больше, чем прописано в документе.

Парижское соглашение по климату, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании критиковал соглашение, но, вступив в должность, смягчил позицию. США занимают второе место в мире после Китая по выбросам углекислого газа. В случае выхода страны из Парижского соглашения, оно фактически потеряет смысл.