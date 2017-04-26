Белый дом: разговор Трампа с Трюдо был "очень дружелюбным"

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом заявил во вторник, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо был "очень дружелюбным", несмотря на то, что ранее Трюдо заявил о категорическом несогласии с Трампом по торговым вопросам.

"Лидеры обсудили торговлю молочными продуктами в Висконсине, штате Нью-Йорк и различных других местах. Они также обсудили древесину, ввозимую в США. Это был очень дружелюбный телефонный разговор", — говорится в сообщении Белого дома.

При этом офис Трюдо заявил, что канадский премьер назвал необоснованными экспортные пошлины США на пиломатериалы и пообещал Трампу, что будет защищать местных производителей. Кроме того, канадский премьер указал президенту США на то обстоятельство, что американские производители молока имеют большие преимущества над канадскими из-за соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и что торговый дефицит Канады в этой области достигает 440 миллионов канадских долларов в год.

США вводят пошлины на канадскую древесину в связи с искусственным занижением экспортных цен, заявил во вторник министр торговли Уилбур Росс. Пошлины, размер которых составит от 3% до 24%, коснутся пяти крупнейших канадских поставщиков.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп также пригрозил Канаде ответными мерами в связи с введением ограничений на поставки американской молочной продукции. Глава ведомства сообщил в связи с этим, что с введением новых ограничений Канада "не дает американским производителям молочной продукции продавать свою продукцию в Канаде", и Вашингтон "изучает, есть ли возможность исправить это".

При этом Трамп заявил, что не боится торговой войны с Канадой.