Тед Круз предложил возвести "стену Трампа" на деньги наркобарона Коротышки

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз, который наряду с Дональдом Трампом участвовал в президентских праймериз в 2016 году, предлагает использовать конфискованные у мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу "Эль-Чапо" (Коротышка) деньги на строительство стены на границе с Мексикой, пишет газета New York Post.

Как пишет издание, во вторник Круз представил законопроект Ensuring Lawful Collection of Hidden Assets to Provide Order или сокращенно ELCHAPO, предлагающий направить изъятые у наркобарона денежные средства в 14 миллиардов долларов на строительство стены.

"Четырнадцать миллиардов долларов проделают долгий путь к строительству стены, которая обезопасит американцев и будет сдерживать нелегальный поток наркотиков, оружия и людей через нашу южную границу", — приводит издание слова Круза.

Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики был передан властям США 19 января, в последний день работы администрации президента Барака Обамы. В Нью-Йорк наркобарон был доставлен самолетом под охраной. Обвинения против Коротышки выдвигают сразу несколько штатов — Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств.

Коротышка считается главой могущественного картеля "Синалоа", вотчиной которой является одноименный штат, но кто конкретно руководит преступной организацией сейчас, после ареста и экстрадиции Коротышки, эксперты сказать затрудняются.