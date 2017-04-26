Тед Круз предложил возвести "стену Трампа" на деньги наркобарона Коротышки

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз, который наряду с Дональдом Трампом участвовал в президентских праймериз в 2016 году, предлагает использовать конфискованные у мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу "Эль-Чапо" (Коротышка) деньги на строительство стены на границе с Мексикой, пишет газета New York Post.
"Четырнадцать миллиардов долларов проделают долгий путь к строительству стены, которая обезопасит американцев и будет сдерживать нелегальный поток наркотиков, оружия и людей через нашу южную границу", — приводит издание слова Круза.
Коротышка считается главой могущественного картеля "Синалоа", вотчиной которой является одноименный штат, но кто конкретно руководит преступной организацией сейчас, после ареста и экстрадиции Коротышки, эксперты сказать затрудняются.