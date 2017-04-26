СМИ: США получили уведомление от Турции за час до операции в Сирии и Ираке

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. США получили уведомление от турецких военных за час до начала их операции против курдских боевиков в Ираке и Сирии, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в сфере обороны.

Ранее представитель госдепа США Марк Тонер заявил об обеспокоенности в связи с нанесением Турцией ударов на севере Сирии и Ирака. Он подчеркнул, что они были осуществлены "без должной координации с США" и с коалицией против террористической группировки "Исламское государство"*. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил в интервью агентству Рейтер , что проинформировал партнеров, включая РФ, США и северный Иракский Курдистан перед началом операции.

По словам источника телеканала, советники США и международной коалиции не находились рядом с районами проведения операции.

"Эти авиаудары не были одобрены коалицией по борьбе с ИГ* и привели к несчастью привели к потерям среди сил, которые являются нашими партнерами по борьбе с ИГ*, включая курдские отряды "пешмерга", — заявил официальный представитель Пентагона Эдриан Ренкин-Галлоуэй.

Генштаб ВС Турции сообщил во вторник о гибели около 70 членов курдских формирований в ходе авиаударов по позициям сил самообороны курдов на северо-востоке Сирии и запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

Анкара считает YPG террористической организацией, связанной с РПК. В связи с этим Турция ранее неоднократно критиковала США за поставки оружия сирийским курдам, которых Вашингтон считает своими союзниками в борьбе с террористической группировкой ИГ*.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.

*Террористическая организация, запрещенная в России.