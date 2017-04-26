Ле Пен встретится с рядом европейских лидеров в случае победы на выборах

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Прошедшая во второй тур президентских выборов во Франции лидер правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что в случае победы проведет встречу с рядом глав европейских государств.
"Я встречусь со многими главами государств, потому что я хочу собрать вместе глав европейских государств без европейских ведомств, чтобы объяснить им календарный план и содержание переговоров, которые я хочу начать внутри Европы с главами стран и правительств", — заявила Ле Пен в ответ на вопрос о том, с каким иностранным главой государства она проведет встречу во время первой поездки за рубеж.
"Наши правители проводят свою жизнь, навещая Ангелу Меркель", — заявила Ле Пен. Она заявила, что считает нездоровым то, что каждый ищет "своего рода благословение" у Меркель". Ле Пен подчеркнула, что не имеет ничего против канцлера ФРГ, но, тем не менее, она подвергла критике ее миграционную политику.
В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.
Второй тур выборов пройдет 7 мая.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.