Ле Пен встретится с рядом европейских лидеров в случае победы на выборах

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. Архивное фото

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. Архивное фото

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Прошедшая во второй тур президентских выборов во Франции лидер правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что в случае победы проведет встречу с рядом глав европейских государств.

"Я встречусь со многими главами государств, потому что я хочу собрать вместе глав европейских государств без европейских ведомств, чтобы объяснить им календарный план и содержание переговоров, которые я хочу начать внутри Европы с главами стран и правительств", — заявила Ле Пен в ответ на вопрос о том, с каким иностранным главой государства она проведет встречу во время первой поездки за рубеж.

Ведущий вспомнил предвыборное обещание нынешнего президента Франции Франсуа Олланда провести первую зарубежную поездку в ФРГ для встречи с канцлером Ангелой Меркель. В ответ на вопрос о том, планирует ли Ле Пен сделать также, она ответила, что нет.

"Наши правители проводят свою жизнь, навещая Ангелу Меркель", — заявила Ле Пен. Она заявила, что считает нездоровым то, что каждый ищет "своего рода благословение" у Меркель". Ле Пен подчеркнула, что не имеет ничего против канцлера ФРГ, но, тем не менее, она подвергла критике ее миграционную политику.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

Второй тур выборов пройдет 7 мая.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.