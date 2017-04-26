Ле Пен рассказала, кому позвонит в первую очередь, если победит на выборах

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. Архивное фото

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. Архивное фото

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Прошедшая во второй тур президентских выборов во Франции лидер правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах в первую очередь позвонит своей матери.

"Своей матери, я думаю", — заявила Ле Пен в эфире телеканала TF1 на вопрос ведущего о том, кому она позвонит в первую очередь, если победит во втором туре выборов.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

Второй тур выборов пройдет 7 мая.