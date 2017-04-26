МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Прошедшая во второй тур президентских выборов во Франции лидер правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что не является противницей Европы.
Ле Пен 18 апреля потребовала от телеканала TF1 убрать с задника флаг Евросоюза на время своего интервью. В ходе того интервью она заявила, что, по ее мнению, "Евросоюз сделал немало нехорошего нашей стране и нашему народу".
Ранее директор предвыборного штаба главы "Нацфронта" Давид Рашлин заявил РИА Новости, что Ле Пен в случае победы на выборах намерена провести референдум о выходе Франции из Евросоюза в первом полугодии 2018 года после переговоров с другими странами-членами ЕС.