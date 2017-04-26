Ле Пен заявила, что не является противницей Европы

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. Архивное фото

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. Архивное фото

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Прошедшая во второй тур президентских выборов во Франции лидер правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что не является противницей Европы.

"Я не являюсь противницей Европы. Я хочу сказать это самым ясным образом. Я чувствую себя европейкой, конечно же, в первую очередь француженкой, но и европейкой", — заявила Ле Пен в эфире телеканала TF1

Ле Пен 18 апреля потребовала от телеканала TF1 убрать с задника флаг Евросоюза на время своего интервью. В ходе того интервью она заявила, что, по ее мнению, "Евросоюз сделал немало нехорошего нашей стране и нашему народу".

Ранее директор предвыборного штаба главы "Нацфронта" Давид Рашлин заявил РИА Новости, что Ле Пен в случае победы на выборах намерена провести референдум о выходе Франции из Евросоюза в первом полугодии 2018 года после переговоров с другими странами-членами ЕС.