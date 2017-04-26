Ле Пен жалеет о малом количестве предвыборных митингов в маленьких городах

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Прошедшая во второй тур президентских выборов во Франции лидер правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что сожалеет о том, что не проводила больше предвыборных мероприятий в маленьких городах Франции.

Сначала Ле Пен на вопрос о том, есть ли у нее сожаления в отношении того, как она вела первую половину предвыборной кампании, заявила, что у нее нет никаких сожалений.

"Возможно, единственное сожаление, которое у меня есть, это то, что мне следовало провести больше таких мероприятий в совсем маленьких деревнях. Это также душа Франции", — затем заявила Ле Пен в эфире телеканала TF1.

"Я вела кампанию, в ходе которой я шла навстречу французам, в ходе которой я ездила в совсем маленькие деревни для встречи с нашими согражданами, которые очень редко, я подтверждаю это, видят, как приезжает кандидат в президенты", — заявила Ле Пен.

Она упрекнула своего противника экс-министра экономики Эммануэля Макрона в том, что он посещает только крупные города Франции. "Он кандидат олигархии, а я — кандидат народа. Это, возможно, основополагающее различие между нами", — отметила Ле Пен.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

Второй тур выборов пройдет 7 мая.