В Южной Корее оборудование для THAAD доставили на место размещения системы

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Оборудование для новейшей американской системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD в среду утором доставили на место размещения системы в Южной Корее, передает агентство Ренхап.
Сеул в прошлом году принял решение разместить в Южной Корее THAAD в 2017 году. Компоненты системы уже доставлены на юг Корейского полуострова. В мае размещение системы должно быть завершено.
Радиус действия таких противоракет, как утверждается, не превышает 200 километров.
Китай выступил против подобного размещения. В свою очередь замначальника ГОУ Генштаба РФ Виктор Познихир заявил, что США под предлогом противодействия Ирану и КНДР разворачивают систему, угрожающую баллистическим ракетам РФ и Китая.