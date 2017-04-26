В Южной Корее оборудование для THAAD доставили на место размещения системы

Грузовик с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной Корее. Архивное фото

Грузовик с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной Корее. Архивное фото

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Оборудование для новейшей американской системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD в среду утором доставили на место размещения системы в Южной Корее, передает агентство Ренхап.

На территорию бывшего гольф-клуба в Сонджу провинции Кенсан-Намдо вошли шесть грузовых фур с радаром и прочим оборудованием для THAAD. Как отмечает агентство, прибытие оборудования вызвало столкновения между полицией и местными жителями.

Сеул в прошлом году принял решение разместить в Южной Корее THAAD в 2017 году. Компоненты системы уже доставлены на юг Корейского полуострова. В мае размещение системы должно быть завершено.

По сообщениям южнокорейских СМИ, батарея THAAD в Южной Корее будет иметь от четырех до девяти подвижных гусеничных установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет перехватчиков, хотя официальных данных пока опубликовано не было. Батарея также будет оснащена противоракетным радаром TPY-2 TM.

Радиус действия таких противоракет, как утверждается, не превышает 200 километров.

Китай выступил против подобного размещения. В свою очередь замначальника ГОУ Генштаба РФ Виктор Познихир заявил, что США под предлогом противодействия Ирану и КНДР разворачивают систему, угрожающую баллистическим ракетам РФ и Китая.