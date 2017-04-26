WSJ сообщил о разногласиях между Трампом и госдепом по Ирану

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Белый дом на прошлой неделе отклонил письмо госдепартамента США, в котором отмечалось, что Иран полностью соблюдает выполнение соглашения по ядерной программе, пишет издание Wall Street Journal с ссылкой на высокопоставленных представителей администрации.

По словам источников издания, изначальное письмо, подготовленное госдепартаментом, было слишком мягким, поскольку оно игнорировало дестабилизирующую деятельность Тегерана на Ближнем Востоке и поддержку региональных террористических группировок.

Wall Street Journal отмечает, что президент США Дональд Трамп лично внёс вклад в пересмотр письма, которое было направлено в Конгресс 18 апреля (государственным департаментом). Финальная версия письма подчеркнула угрожающую роль, которую Иран играет в регионе, и поставила под вопрос долгосрочную поддержку Вашингтоном достигнутого с Ираном соглашения.

Трамп также отдал распоряжение госсекретарю США Рексу Тиллерсону сделать комментарии на следующей день в этой связи, чтобы тот подчеркнул, что новая администрация планировала изменение политики по отношению к Ирану, в том числе и сделку по ядерной программе, цитируем американское издание высокопоставленных чиновников.

По мнению газеты, этот эпизод подчеркнул разногласия между жесткой позицией Трампа по Ирану и подходом госдепа к решению этой проблемы.

На прошлой неделе в среду Тиллерсон выступил с жестким заявлением, критикующим политику Ирана и сделку с этой страной по ядерной программе. Так, по его словам, Совместный всеобъемлющий план действий терпит неудачу в достижении своей цели, и Иран в будущем может пойти по стопам Северной Кореи.

Такие комментарии были сделаны вслед за поручением президента США Дональда Трампа американским ведомствам определить, соответствовало ли интересам Вашингтона частичное снятие санкций с Ирана в рамках соглашения с мировым сообществом по ядерной программе.

При этом днем ранее в распространенном государственным департаментом США заявлении было сказано, что по состоянию на 18 апреля Иран соблюдает свои обязательства в соответствии с договоренностями.

Сам же Трамп до этого неоднократно заявлял, что сделка с Ираном является "плохой", и ее необходимо пересмотреть.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.