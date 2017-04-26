СМИ: на севере Синая в Египте два человека погибли в результате теракта

КАИР, 26 апр — РИА Новости. Два человек погибли и несколько получили ранения в результате подрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой на севере Синайского полуострова, сообщает портал издания "аль-Масри аль-Яум".
По данным издания, это арабское кочевое племя уже не первый год ведет непримиримую борьбу с радикальной группировкой.
На севере Синайского полуострова в малонаселенных и труднодоступных районах уже несколько лет продолжается антитеррористическая операция. Ситуация там осложнилась в 2013 году после отстранения от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Исламистские экстремистские группировки, обосновавшиеся на севере Синайского полуострова, регулярно совершают нападения на силы безопасности и военных.