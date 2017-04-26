Второй тур выборов во Франции начинается с "русских хакеров"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Спустя сутки после первого тура французских выборов кампания возобновилась обвинениями против кибервзломщиков из России. По сведениям японской IT-группы Trend Micro, "русские хакеры" попробовали вскрыть сервера сторонников кандидата-левоцентриста Эммануэля Макрона. Обвинения подхватили американский телеканал CNN и ведущие французские медиа.

Медведь, плетущий сети

Trend Micro посвятила 40-страничный доклад попыткам хакеров проникнуть в компьютерные системы движения "Вперед!" Эммануэля Макрона. Журналисты французского издания "Двадцать минут", получившие доступ к документу, опубликовали главное из обвинений: хакеры, предположительно, связанные с кибергруппой Fancy Bears, зарегистрировали несколько доменов с названиями, похожими на "вперед". Рассылая письма с этих ресурсов и приглашая к регистрации, злоумышленники якобы пытались выудить пароли сотрудников Макрона.

Подобную технологию, иначе называемую фишингом, хакеры Fancy Bears якобы использовали в 2016 году, когда вскрыли почтовые аккаунты сторонников Хиллари Клинтон. Trend Micro утверждает, что между предположительными атаками на "Вперед!" и кибервойной в преддверии американских выборов прослеживается единство почерка, заставляющее задуматься о единстве целей. Газета "Двадцать минут" поднимает ставки: по сведениям этого источника, русские хакеры Fancy Bears в 2015 году взломали сайт телеканала TV5 Monde, подписавшись при этом "Киберхалифат", "чтобы спрятать свои следы".

Впрочем, как стало известно из последних "сливов" WikiLeaks, хакеров ЦРУ инструктировали, как маскироваться под русских. В условиях взаимной мимикрии распознать киберзлодея вряд ли возможно.

Сторонники Эммануэля Макрона, к которым обратились за комментариями, заявили, что "не удивлены" сообщениями о русских хакерах. Однако левоцентристы отмечали: ни один почтовый адрес злоумышленникам взломать не удалось. То есть взлома нет, а обвинения — есть.

Компромат на Макрона в письмах от Клинтон

Одна ремарка, сделанная представителем "Вперед!" по поводу атак, заслуживает особенного внимания. "Самая важная информация не передается по почте", — прокомментировал возможность утечки менеджер штаба кандидата по цифровым технологиям Мунир Махджуби. Ранее, однако, стало известно, что компромат на лидера президентской гонки, возможно, содержится в письмах Хиллари Клинтон. Об этом рассказал основатель ресурса утечек WikiLeaks Джулиан Ассанж, обещавший еще два месяца назад опубликовать эти сведения. Махджуби можно понять так, что в окружении Макрона извлекли уроки из неудачного обмена данными, поставившего под угрозу будущность их кандидата.

Ассанж успел объявить, что компромат содержится в письмах Клинтон от 2012 года, когда та являлась госсекретарем США. Однако Макрон в то время занимал лишь второстепенные должности, и остается неясным, в какой связи он упоминался в переписке второго лица США.

В окружении главного претендента на Елисейский дворец опасаются, что "русские хакеры" добудут компрометирующую информацию на него, "положив" своими атаками сервера движения "Вперед!". В феврале сторонники кандидата-левоцентриста утверждали, что из-за действий хакеров с территории Украины сайт "Вперед!" на некоторое время выходил из строя. Обвинили, по традиции, Россию.

Реакция Кремля

Российские власти несколько раз реагировали на обвинения в попытках оказать давление на выборы во Франции. В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь идет об обвинениях, "которые остаются повисшими в воздухе".

Доказательства "попыток вмешаться" порой просто анекдотические. Правоцентристская газета Le Figaro обнаружила, что, публикуя информацию об итогах выборов во Франции, твиттер-аккаунт российского телеканала "Звезда" использовал хештег #JevoteMarine, что можно перевести как "Я голосую за Ле Пен".

Le Figaro подчеркивает, что речь идет о телекомпании, "представляющей российскую армию".

Не только во Франции, но и во всей Европе политический сезон 2017 года проходит под знаком обвинений Москвы, которая якобы пытается вмешаться в ход избирательных кампаний. В январе немецкие СМИ распространили информацию, что хакеры из России атаковали сайты ОБСЕ. В феврале итальянское издание Il Messagero сообщило об атаке русских на сайт Министерства обороны Италии, о которой стало известно только с большим запозданием из-за того, что нападение было совершено слишком искусно.