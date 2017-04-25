Поклонская назвала страшилками cлова генсека СЕ о тюрьмах в Крыму

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала слова генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о необходимости мониторинга ситуации в тюрьмах Крыма, отметив, что "страшилкам про Крым в мире уже мало кто верит".

Ранее Ягланд заявил, что в Крым необходимо отправить миссию действующего под эгидой СЕ Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

"Западным политикам пора прекратить всякие спекуляции на этот счет", — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Поклонская напомнила, что год назад делегация Совета Европы во главе со специальным представителем генерального секретаря Жераром Штудманом уже побывала в Крыму. Она добавила, что во время визита в прокуратуру Крыма "членам делегации подробно рассказали о том, что на самом деле происходило на полуострове в феврале-марте 2014 года, о том, как крымчане, несмотря на усилия радикалов, без единой капли крови смогли сделать осознанный выбор и вернуться в Россию".

"Гости смогли задать все интересующие вопросы руководителям органов власти и силовых ведомств Крыма, пообщаться с различными организациями крымских татар и даже оценить условия содержания заключенных в СИЗО", — отметила Поклонская.

"В Совете Европы, безусловно, знают о реальной ситуации в Крыму. О том, что полуостров динамично развивается, никакой дискриминации по национальному или другим признакам, конечно, нет. Думаю, страшилкам про Крым в мире уже мало кто верит", — заключила депутат.

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