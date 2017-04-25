Трамп пообещал быстро построить стену на границе с Мексикой
ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал реализовать проект по строительству стены на границе с Мексикой.
"Стена будет построена", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.
Президент также пообещал, что проект будет реализован быстро.
Строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с трансграничной преступностью, наркотрафиком и нелегальной миграцией было одним из главных предвыборных обещаний Трампа.
После вступления в должность он издал указ, которым предписывается подготовить соответствующий проект. Источники финансирования такого строительства пока не определены.
© AP Photo / Christian TorresПрезидент США Дональд Трамп выполнил одно из главных своих предвыборных обещаний о строительстве стены на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией и преступностью.
Президент США Дональд Трамп выполнил одно из главных своих предвыборных обещаний о строительстве стены на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией и преступностью.
© AFP 2017 / Herika MartinezЭта, а также другие меры в области иммиграционной политики содержатся в указах главы государства, подписанных в среду.<br />На фото: американский пограничный патруль на границе между Мексикой и США.
Эта, а также другие меры в области иммиграционной политики содержатся в указах главы государства, подписанных в среду.<br />На фото: американский пограничный патруль на границе между Мексикой и США.
Глава государства заявил, что строительство стены начнется "немедленно" и это будет на благо обеих стран.
© AFP 2017 / Guillermo AriasКроме того, из США, как и обещал Трамп, будут выдворены все иностранцы, совершившие преступления или обвиненные в преступлениях. Для нелегалов и тех, кто их укрывает, будет разработана система наказаний.
Кроме того, из США, как и обещал Трамп, будут выдворены все иностранцы, совершившие преступления или обвиненные в преступлениях. Для нелегалов и тех, кто их укрывает, будет разработана система наказаний.
© REUTERS / Tomas BravoВскоре после оглашения этих мер в прессе появились сообщения о том, что администрация США готовит новые указы, которые запретят или приостановят прием мигрантов из ряда "неблагополучных" стран.
Вскоре после оглашения этих мер в прессе появились сообщения о том, что администрация США готовит новые указы, которые запретят или приостановят прием мигрантов из ряда "неблагополучных" стран.
Таким образом, 25 января стал "черным" днем для примерно 12 миллионов людей, проживающих в США без разрешения.
© REUTERS / Jorge Duenes"Я верю, что шаги, которые мы начнем предпринимать прямо сейчас, улучшат безопасность обеих наших стран. Это будет очень хорошо для Мексики. Страна без границ – это не страна. С сегодняшнего дня США возвращают контроль над своими границами", – сказал он.
"Я верю, что шаги, которые мы начнем предпринимать прямо сейчас, улучшат безопасность обеих наших стран. Это будет очень хорошо для Мексики. Страна без границ – это не страна. С сегодняшнего дня США возвращают контроль над своими границами", – сказал он.
© REUTERS / Mike BlakeПо его словам, от потока нелегальных мигрантов страдают обе страны, и сейчас кризис с нелегальной миграцией находится в самом разгаре.
По его словам, от потока нелегальных мигрантов страдают обе страны, и сейчас кризис с нелегальной миграцией находится в самом разгаре.
© AP Photo / Christian TorresМексиканский солдат на контрольно-пропускном пункте возле пограничного забора между Мексикой и США.
Мексиканский солдат на контрольно-пропускном пункте возле пограничного забора между Мексикой и США.
© REUTERS / Jose Luis GonzalezТрамп отметил, что подписанные им указы в этой области "спасут тысячи жизней, сохранят миллионы рабочих мест и миллиарды долларов".
Трамп отметил, что подписанные им указы в этой области "спасут тысячи жизней, сохранят миллионы рабочих мест и миллиарды долларов".
© AP Photo / Christian TorresТрамп добавил, что намерен вскоре обсудить эти вопросы на встрече с мексиканским лидером.
Трамп добавил, что намерен вскоре обсудить эти вопросы на встрече с мексиканским лидером.
Линия электропередачи возле недавно построенного участка забора, разделяющего США и Мексику.
© AP Photo / Julie WatsonПограничное ограждение между Мексикой и США.
Пограничное ограждение между Мексикой и США.
© AFP 2017 / Herika Martinez В своем выступлении Трамп не упоминал, что "Мексика заплатит за стену", однако в одном из последних интервью глава государства подтвердил, что сначала США сами построят стену, а потом будут требовать у соседей компенсацию.
В своем выступлении Трамп не упоминал, что "Мексика заплатит за стену", однако в одном из последних интервью глава государства подтвердил, что сначала США сами построят стену, а потом будут требовать у соседей компенсацию.
© AP Photo / Julie WatsonВ указе Трампа источники финансирования не упоминаются. Ведомствам дается лишь указание подготовить в течение 180 дней все расчеты, в том числе финансовые, и провести комплекс исследований, необходимых для реализации проекта.
В указе Трампа источники финансирования не упоминаются. Ведомствам дается лишь указание подготовить в течение 180 дней все расчеты, в том числе финансовые, и провести комплекс исследований, необходимых для реализации проекта.