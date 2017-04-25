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В мире

"Световая" блокада отдалила Киев от выполнения минских договоренностей

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2017 (478)
22:2725.04.2017
(обновлено: 22:51 25.04.2017)
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© AFP 2017 / John MacDougallЛиния электропередач в Донбассе. Архивное фотоЛиния электропередач в Донбассе. Архивное фото
© AFP 2017 / John MacDougall

ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости. Киев в ночь на вторник прекратил поставки электроэнергии в самопровозглашенную Луганскую народную республику.

Лампочки. Архивное фото
© РИА Новости . Марина Лысцева
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В Киеве назвали условие для возобновления поставок электричества в ЛНР

В 23.41 понедельника жители ЛНР оказались в полной темноте. Несмотря на то, что Киев официально заявил о прекращении поставок электроэнергии из-за накопившихся долгов со стороны ЛНР, жители до конца не верили, что это произойдет. Тем не менее с вечера все предусмотрительно выключили электроприборы из сети, боясь резких перепадов напряжения. После отключения электроснабжения Киевом, республика, по обещанию председателя Совмина Сергея Козлова, должна была в течение четырех часов вернуть свет в дома. Скептики, пережившие август 2014 года без света и воды в Луганске, предусмотрительно запаслись свечами.

Слухи о возможных отключениях энергообеспечения со стороны Киева ходили давно, однако к ним относились с недоверием, так как понимали, что при подобных действиях без света окажутся не только населенные пункты ЛНР, но и ряд подконтрольных правительству Украины территорий.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

Так и произошло. Во вторник утром пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины заявила, что четыре села на подконтрольной Киеву территории Луганской области остались без электроснабжения из-за прекращения поставок электричества в республику.

Ситуация в ЛНР

Для властей ЛНР такой поворот событий не стал неожиданностью.

"Нас уже сложно чем-то удивить, у нас была и экономическая, политическая, дорожная, транспортная, финансовая блокада. Энергетическая, она для нас не является страшной. Вопрос в том, что в случае если будет прекращена подача нам электричества, прежде всего, пострадает и та же сторона", — заявил журналистам глава ЛНР Игорь Плотницкий накануне отключения.

Закрытая угольная шахта около Луганска, Украина
© AFP 2017 / Dimitar Dilkoff
Олейник: отключая Луганск от электричества, в Киеве забыли одну вещь
По словам главы МЧС ЛНР Сергея Иванушкина, еще с 2014 года, после полной блокады Луганска со стороны ВС Украины, когда город больше месяца был полностью обесточен, в республике разрабатывались меры по подключению в экстренных ситуациях к резервным источникам питания. В этот раз о прекращении подачи электроэнергии Киевом было объявлено заранее и после погружения в полную темноту, к 00.20 25 апреля свет уже был практически во всех районах Луганска. Власти других населенных пунктов республики заявили, что подача электроэнергии и не прекращалась, на непродолжительное время частично были обесточены только Алчевск и Перевальск.

"Республика работает в нормальном режиме, все предприятия, учреждения и население обеспечены электроэнергией. После прекращения (подачи электроэнергии со стороны Киева — ред.) вследствие наших оперативных действий уже через 40 минут уже было включено электроснабжение основных районов Луганска", — заявил Иванушкин журналистам.

Глава МЧС уточнил, что ЛНР планирует заключить еще ряд договоров на поставки электроэнергии, но уже не с Киевом.

"Республика получает (электричество — ред.) с нескольких направлений, на договорных отношениях, мы получаем электричество. С Украины больше электроснабжения нет и не будет", — добавил министр.

Реакция

Действия Киева не остались без реакции.

Многоквартирный жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в городе Ясиноватая Донецкой области. 15 марта 2017
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Представитель ООН призвал не подвергать жителей Донбасса страданиям
Во вторник представитель РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что правительство РФ в рамках гуманитарной поддержки приняло решение об обеспечении электроснабжения ЛНР в связи с прекращением поставок со стороны Киева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что прекращение энергоснабжения Луганской области, помимо того, что противоречит минским договоренностям, стало еще одним шагом Киева на пути отторжения от себя этих территорий.

"Хочу лишь подчеркнуть, что обесточивание Луганской области — это еще один шаг на пути отторжения Украины от себя территорий. Это шаг, который противоречит духу минских соглашений, который не приближает нас к реализации этих минских соглашений, а наоборот отдаляет нас от окончательной цели", — сказал Песков журналистам.

В то же время замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что электричеством население ЛНР после прекращения поставок Киевом полностью обеспечивает Россия.

"Сейчас на неподконтрольных территориях задействованы перетоки из Российской Федерации, фактически обеспечением территории электроэнергией занимается Россия. По нашим расчетам, возможностей линии электропитания, которая идет из России, будет достаточно, чтобы удовлетворять спрос на электроэнергию гражданского населения", — сказал Тука журналистам во вторник.

Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Россия начала поставки электричества в ЛНР
Он отметил, что, так как промышленные потребители в неподконтрольных Киеву территориях Луганской области сейчас простаивают, имеющихся мощностей хватит для обеспечения гражданского населения.

Возникшие трудности

Опрошенные РИА Новости эксперты отметили, что для Украины прекращение поставок напрямую ничем не угрожает, однако в будущем могут возникнуть проблемы со светом на севере Луганской области, подконтрольной Киеву.

Первые проблемы возникли, когда четыре села на подконтрольной Киеву территории Луганской области остались без электроснабжения. Энергетики заявили, что до конца дня эта проблема будет устранена, обвинив ЛНР в возникновении трудностей.

"Села Трехизбенка, Калаус, Кряковка, Орехово-Донецкое были запитаны с неподконтрольной территории, в 13.30 (совпадает с мск) им так называемая ЛНР выключила электроэнергию. Сегодня в течение дня мы вернем им электроэнергию", — сообщил пресс-секретарь компании "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) Евгений Наседкин в эфире телеканала "112.Украина".

Последствия обстрела поселка Ясное в Донецкой области
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Кому выгоден раздел Украины
Ближе к вечеру вторника глава компании "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы Украины, Всеволод Ковальчук заявил, что электроснабжение этих четырех сел восстановлено.

Таким образом, свет в домах жителей как ЛНР, так и подконтрольной Киеву территории есть, предприятия в самопровозглашенной республике работают, однако очередная, теперь уже "световая" блокада отдалила Киев еще на шаг от выполнения минских договоренностей, а жителей ЛНР — от их собратьев по ту сторону линии разграничения.

Кроме того, практически остановилась работа одной из крупнейших на Украине ТЭС — Луганской тепловой электрической станции (ЛуТЭС), проработавшей более 60 лет в энергосистеме Донбасса.

"Проблема у них теперь — что делать с ЛуТЭС. Но это уже проблема Украины. Обидно такой объект вывести из энергоснабжения, будут последствия для них — некуда девать нагрузку", — резюмировал глава МЧС ЛНР.

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