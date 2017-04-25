В Киеве назвали условие для возобновления поставок электричества в ЛНР

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Киевские власти возобновят поставки электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области, если сформировавшаяся задолженность за свет будет погашена, сообщил глава минэнерго Украины Игорь Насалик в эфире телеканала "112.Украина".

Ранее в подконтрольном правительству Украины "Луганском энергетическом объединении" сообщили, что согласно решению минэнерго поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную ЛНР будут прекращены с 25 апреля из-за долгов за потребленную энергию. Также глава компании "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы страны, Всеволод Ковальчук заявил, что Киев вскоре может рассмотреть вопрос прекращения поставок электричества в ДНР.

"Если платежи пройдут и долг будет погашен, то мы возобновим поставку электроэнергии", — сказал Насалик во вторник. При этом он отметил, что решение о прекращении поставок электроэнергии не имеет под собой политических мотивов и продиктовано исключительно экономическими соображениями.

Он сообщил, что объемы поставок электроэнергии, которые Киев осуществлял в ЛНР в предыдущие годы исчислялся 4,5 млн кВт в сутки, что в год составляет более 2 миллиардов. Все эти объемы по его словам не оплачивались.

Как сообщили в МЧС ЛНР, предприятия и население полностью обеспечены электричеством. По словам представителя РФ в контактной группе по Украине Бориса Грызлова, Россия в рамках гуманитарной поддержки решила обеспечить электроснабжение Луганской области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прекращение энергоснабжения Луганской области — еще один шаг Киева на пути отторжения своих территорий, который к тому же противоречит минским соглашениям.