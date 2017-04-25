В ООН сообщили об обострении конфликта в Южном Судане

ООН, 25 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Конфликт в Южном Судане вновь обострился, сообщил спецпредставитель генсека ООН по Южному Судану Дэвид Ширер. Ни одна из сторон конфликта, по его словам не предприняла усилий для поддержания режима прекращения огня в стране.

"С июля этого года ситуация в области безопасности, экономики и гуманитарное положение значительно ухудшились", — заявил Ширер, выступая на заседании Совета Безопасности ООН во вторник. В этой ситуации, по его оценке, ни один регион страны не застрахован от распространения конфликта.

"При этом, не было предпринято усилий ни одной из сторон конфликта по поддержанию режима прекращения огня. Напротив, в последний месяц мы видим интенсификацию конфликта", — сказал Ширер.

В связи с активизацией столкновений, миссия ООН в Южном Судане UNMISS/МООНЮС приняла дополнительные меры по защите населения, усилив патрули в зонах, наиболее затронутых конфликтом. На данный момент под защитой миротворцев ООН находятся более 220 тысяч временно перемещенных жителей Южного Судана в шести различных областях страны.

Постпред США при ООН Никки Хейли в своем выступлении заявила, что правительство Южного Судана полностью игнорирует ранее звучавшие призывы Совета Безопасности к соблюдению режима прекращения огня и обеспечению доступа гуманитарным агентствам. В этой связи она призвала СБ "двигаться вперед с имеющимися для этого инструментами, такими как новые санкции и оружейное эмбарго, иначе насилие продолжится".

Франция и Великобритания также выступают за ужесточение мер в отношении молодой республики, однако ряд других членов СБ — в том числе Россия и Китай, такой подход не поддерживают.

В декабре прошлого года США вынесли на голосование Совета Безопасности проект резолюции по введению запрета на поставки оружия в отношении Южного Судана, а также санкций против отдельных лиц. Однако документ не был принят, так как не получил необходимого большинства голосов членов Совета.