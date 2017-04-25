Воронков: "шестерка" намерена развивать в Иране мирный атом

ВЕНА, 25 апр — РИА Новости. Члены Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе намерены развивать сотрудничество в сфере мирного атома, для чего уже в этом году начнут проводиться международные семинары, сообщил РИА Новости во вторник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков.

"Важной является также тема о расширении сотрудничества с Ираном в сфере мирного атома. У ЕС есть идеи, как это сделать, в нас есть соответствующие свои идеи. Планируется, что будет проведена серия международных семинаров по этому вопросу, где будут изучены возможности того, как это можно сделать",- сказал он по окончании заседания.

По его словам, такие семинары будут приходить в разных местах, "мы будем в России где-то их организовывать, Евросоюз, возможно, в Брюсселе".

Он добавил, что такие встречи начнутся уже в этом году.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.