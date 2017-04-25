США обеспокоены действиями Турции в Сирии и Ираке

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. США напрямую выразили Турции обеспокоенность в связи с ударами по территории Сирии и Ирака, заявил журналистам заместитель официального представителя госдепартамента Марк Тонер.

"Мы очень обеспокоены, глубоко обеспокоены тем, что Турция сегодня нанесла удары на севере Сирии и Ирака без должной координации ни с США, ни с глобальной коалицией против ИГ*. Мы напрямую выразили эту обеспокоенность правительству Турции", — сообщилл Тонер журналистам.