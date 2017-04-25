Макрон: борьба во втором туре продолжается

ПАРИЖ, 25 апр — РИА Новости. Победитель первого тура президентских выборов во Франции, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон заявил, что далек от шапкозакидательства и сконцентрирован на борьбе во втором туре против лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен.

"Ничто не выигрывается заранее, необходимо продолжать борьбу", — сказал Макрон журналистам после посещения больницы в западном пригороде Парижа, подчеркнув, что вторые туры выборов в других странах не раз приносили сюрпризы.

Ранее многие наблюдатели во Франции обратили внимание на то, как Макрон шумно отметил победу в первом туре в известном парижском ресторане Rotonde. Некоторые сравнили его поведение с поведением экс-президента Николя Саркози, который в 2007 году отпраздновал победу на президентских выборах в дорогом ресторане Fouquet`s на Елисейских полях, а на следующий день отправился отдыхать с семьей на Мальту, где в их распоряжении оказалась роскошная яхта его друга-миллиардера Венсана Боллоре.

По словам Макрона, он был счастлив отпраздновать успех первого тура с представителями своей команды. "Я очень горжусь тем, что оказался впереди Марин Ле Пен, поскольку всего несколько недель назад мало кто говорил, что это может произойти… Отныне, на протяжении двух недель я буду продолжать борьбу, чтобы донести до граждан содержание моего проекта, мои ценности, чтобы привлечь внимание тех, кто не голосовал за меня в первом туре выборов, однако может это сделать во втором. И чтобы победить проект госпожи Ле Пен", — заявил кандидат.

Первый тур президентских выборов прошел во Франции в минувшее воскресенье, по его результатам борьбу за высший государственный пост продолжили основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон (24,01%) и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,30%). Второй тур пройдет 7 мая.

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