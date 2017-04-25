МГБ ЛНР возбудило уголовное после подрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе

Место подрыва автомобиля сотрудников патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в районе населенного пункта Пришиб в Луганской области

Место подрыва автомобиля сотрудников патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в районе населенного пункта Пришиб в Луганской области

ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости. По факту подрыва машины Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории самопровозглашенной Луганской народной республики возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР.

В воскресенье патруль СММ ОБСЕ из двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР. В результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. В Генпрокуратуре ЛНР заявили, что рядом с местом происшествия было обнаружено укрытие для наблюдения диверсионной группы ВСУ (вооруженные силы Украины). Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "террористический акт, который привел к гибели человека" в связи с подрывом автомобиля.

"Министерством государственной безопасности ЛНР возбуждено уголовное дело по факту совершения неустановленными военнослужащими ВСУ взрыва, повлекшего смерть сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 239 УК ЛHP (террористический акт)", — заявили в ведомстве.

В МГБ считают, что данный инцидент призван дестабилизировать социально-политическую обстановку в регионе, а также скомпрометировать деятельность органов власти ЛНР и международных организаций. "В ходе проведения совместной с МВД ЛHP проверки, с учетом полученных во взаимодействии с Народной милицией ЛHP и Генпрокуратурой ЛНР оперативных данных, установлено, что к совершению указанного преступления причастна диверсионно-разведывательная группа ВСУ", — добавили в ведомстве.

МГБ ЛНР проводит ряд мероприятий по формированию доказательной базы и составления полной картины совершения преступления. Результаты будут обнародованы только после окончания следствия.

Собеседник агентства также заявил, что одной из причин трагедии, в результате которой погиб гражданин США, явилось отсутствие согласования маршрутов передвижения с органами власти ЛНР, "несмотря на неоднократные предупреждения со стороны силового блока республики".