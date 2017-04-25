В США обещают, что Трамп не даст "психу" из КНДР угрожать США ракетами

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Сенатор Линдси Грэм утверждает, что Трамп не допустит появления у КНДР баллистической ракеты с ядерной боеголовкой, способных достичь территории США. Об этом политик заявил в эфире телеканала Fox News.

Pres @realDonaldTrump is NOT going to let the nutjob in North Korea develop a missile — with a nuclear weapon on top — that can hit the US. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 25 апреля 2017 г.

​"Президент Трамп не позволит психу из Северной Кореи разработать ракету с ядерной боеголовкой, которая сможет поразить США", — заявил республиканец, который в понедельник был приглашен на ужин к американскому лидеру вместе с сенатором Джоном Маккейном и главой Комитета начальников штабов Джозефом Данфордом. По словам Грэма, Трамп "не хочет войны так же сильно, как и он сам", однако это не влияет на его жесткую позицию в отношении Пхеньяна.

"Если в КНДР думают, что Трамп способен только говорить, а не действовать, они серьезно ошибаются", — подчеркнул сенатор.

Грэм также отметил, что "впечатлен" подходом президента к вопросу Северной Кореи. По его словам, Китай "за последние две недели сделал для противодействия Северной Корее больше, чем за предыдущие 25 лет".

КНДР в последние годы разрабатывает межконтинентальную баллистическую ракету, а также провела ряд ядерных испытаний в нарушение резолюций СБ ООН. Вице-президент США Майк Пенс объявил о завершении эры "стратегического терпения" Вашингтона в отношении Северной Кореи.