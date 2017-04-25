Французам придется выбрать между дебатами Макрон-Ле Пен и футбольным матчем

ПАРИЖ, 25 апр — РИА Новости. Дебаты двух участников второго тура президентских выборов во Франции — основателя движения "Вперед" Эммануэля Макрона и лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен — пройдут 3 мая в одно время с вызывающим в стране ажиотаж полуфиналом Лиги чемпионов между "Монако" и "Ювентусом": французам придется выбирать, что посмотреть.

Игра "Монако", который впервые за 13 лет пробился в полуфинал Лиги чемпионов, и итальянского "Ювентуса" начнется в 20.45, дебаты кандидатов в президенты — в 21.00 по местному времени.

"Дата проведения дебатов была выбрана около двух недель назад в соответствии с предполагаемым рабочим графиком возможных участников второго тура, а о том, что в этот день сыграют "Монако" и "Ювентус", мы узнали только в пятницу", — приводит агентство Франс Пресс пояснения представителя телеканала TF1.

Дебаты в прямом эфире будут транслировать TF1 и France 2, футбол покажут на платном канале BeIN Sports.

Первый тур президентских выборов прошел во Франции в минувшее воскресенье, по его результатам борьбу за высший государственный пост продолжили основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Второй тур пройдет 7 мая.

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