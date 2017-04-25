Ципрас обещает вывести страну из меморандумов с кредиторами

АФИНЫ, 25 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что его правительство намерено вывести страну из меморандумов с кредиторами. Он назвал новые меры жесткой экономии "билетом для выхода из меморандума" и заявил, что они не будут реализовываться, если не будет решена проблема госдолга.

В интервью телеканалу ANT1 , которое идет в прямом эфире, Ципрас сказал, что кредиторы требовали от Греции в "42 раза больше мер". Он возложил на кредиторов ответственность за задержку второго обзора программы реформ.

"Вторая оценка завершится в течение 20 дней", — считает он.

"Эту оценку мы не должны рассматривать лишь как ход программы, это всеобщее соглашение. Мы начали переговоры, которые касаются не только программы. Они касаются и госдолга. Реалистичная цель – достичь соглашения до 22 мая (когда состоится следующее заседание Еврогруппы – ред.)", — сказал он.

"Мы должны проголосовать за меры (экономии), чтобы получить решение проблемы госдолга. Эти меры не будут реализованы без решения проблемы долга", — заявил премьер.

"Эти меры – это билет на выход из программы", — сказал Ципрас.

"Мы получили обанкротившуюся страну, мы боролись и были прижаты к стене. Если бы мы правили не с пистолетом у виска, мы бы имели более выгодные соглашения", — сказал премьер.

Ципрас сообщил, что кредиторы требовали от правительства Греции новых массовых увольнений и согласия на локаут.

Он заявил также, что правительство сможет отказаться от реформ, которые были согласованы с кредиторами на период после 2018 года, когда истекает третья программа помощи, если не будет решена проблема долга.

"Правительство может отказаться от мер (жесткой экономии), если не соблюдается соглашение", — сказал Ципрас.

Премьер пообещал, что Греция выйдет из меморандумов с кредиторами. По этим меморандумам Греция обязана согласовывать все действия с кредиторами.

"Мы должны выйти из меморандумов. Страна не согласится на новую опеку", — подчеркнул премьер-министр.