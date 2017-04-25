В Молдавии раскрыли подробности дела о платных парковках

КИШИНЕВ, 25 апр — РИА Новости. По делу о коррупции, связанному с платными парковками в столице Молдавии, задержаны семь человек, среди которых чиновники мэрии Кишинева, виновным грозит до десяти лет тюрьмы, сообщили во вторник в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

"Семь человек задержаны сегодня НАЦ и прокурорами по делу о коррупции, касающегося отбора компаний, которые должны были заняться строительством платных парковок в столице", — заявили в антикоррупционном центре.

Речь идет о вице-мэре Кишинева Нисторе Грозаву, главе управления городского транспорта Игоре Гамрецком, экс-муниципальном советнике, трех администраторах парковочных компаний, а также бизнесмене, который скрыто управлял фирмами, участвовавшими в тендере, включая компанию-победителя.

По данным следствия, в июне 2015 года управление общественного транспорта и путей сообщения мэрии Кишинева объявило о тендере по строительству платных парковок в столице. Обязательные требования к компаниям, которые должны были участвовать в тендере, были немотивированно завышены. Претендентов на участие в тендере было 16, однако заявки подали лишь две фирмы — компания-нерезидент EME PARKLEITSYSTEM GmbH и компания-резидент ООО Sizif-L. Последнюю исключили, так как не был представлен полный пакет необходимых бумаг.

"Уголовное дело открыто по подозрению в том, что вице-мэр Кишинева подписал контракт без утверждения данного документа муниципальным советом (как это полагается по закону – ред.)", — отметили в НАЦ.

Как подчеркнули в ведомстве, "собраны доказательства для того, чтобы предположить, что тендер был проведен с нарушениями, а чиновники мэрии и представители компании-победителя действовали сообща". На данный момент все семь задержанных подозреваются в превышении и злоупотреблении служебными полномочиями. Им грозит до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности от десяти до 15 лет, сообщили в НАЦ.

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