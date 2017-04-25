Трамп пообещал бороться с отрицанием Холокоста
ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп пообещал бороться с антисемитизмом, одним из проявлений которого он назвал отрицание Холокоста.
"Вот мое обещание вам: мы будем противостоять антисемитизму. Мы будем осуждать ненависть. Мы будем свидетельствовать и будем действовать", — сказал Трамп, выступая в здании конгресса США на церемонии памяти жертв Холокоста.
Американский президент напомнил, что в годы Второй мировой войны нацисты уничтожили 6 миллионов евреев, еще большее количество людей были узниками концлагерей. "Даже сегодня есть те, кто хочет забыть прошлое, кто испытывает тотальную ненависть, которая сопровождала Холокост с первого дня. И даже сегодня есть те, кто совершает это ужасное зло", — сказал он.
Отрицание Холокоста Трамп назвал "одной из многих форм антисемитизма, который продолжается по всему миру". По его словам, "мы видим антисемитизм в университетах, в общественных парках".
"Даже хуже — антисемитизм проявляется, когда террористы нападают на еврейские сообщества или когда агрессоры угрожают Израилю полным уничтожением", — сказал Трамп.
© REUTERS / Kuba OciepaСогласно данным Нюрнбергского трибунала, в Освенциме (немецкое название Аушвиц) погибло 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи.<br />На фото: бывшая заключенная приехала в Освенцим в 72-ю годовщину освобождения концентрационного лагеря советскими войсками.
Согласно данным Нюрнбергского трибунала, в Освенциме (немецкое название Аушвиц) погибло 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи.<br />На фото: бывшая заключенная приехала в Освенцим в 72-ю годовщину освобождения концентрационного лагеря советскими войсками.
© AP Photo / Danny LawsonВ память о жертвах Холокоста в этот день в Йоркском соборе в Англии зажгли 600 свечей, расположенных в форме звезды Давида.
В память о жертвах Холокоста в этот день в Йоркском соборе в Англии зажгли 600 свечей, расположенных в форме звезды Давида.
© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовские евреи зажигают свечи в синагоге в Вильнюсе во время церемонии чествования погибших во время Холокоста.
Литовские евреи зажигают свечи в синагоге в Вильнюсе во время церемонии чествования погибших во время Холокоста.
© AFP 2017 / Martin Schutt Члены парламента федеральной земли Тюрингия, обычные граждане и те, кто был свидетелем нацисткого режима в Германии, принимают участие в Часе поминовения в Международный день памяти жертв Холокоста.
Члены парламента федеральной земли Тюрингия, обычные граждане и те, кто был свидетелем нацисткого режима в Германии, принимают участие в Часе поминовения в Международный день памяти жертв Холокоста.
© AP Photo / Czarek SokolowskiБывший заключенный, выживший во время Холокоста, возлагает цветы к стене Аушвица в память о погибших в нацистском лагере смерти.
Бывший заключенный, выживший во время Холокоста, возлагает цветы к стене Аушвица в память о погибших в нацистском лагере смерти.
© РИА Новости . Александр АстафьевПерейти в фотобанкНакануне Международного дня памяти жертв Холокоста премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Еврейский музей и центр толерантности в Москве. Слева - главный раввин России Берл Лазар, справа - глава Федерации еврейских общин Александр Борода.
Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Еврейский музей и центр толерантности в Москве. Слева - главный раввин России Берл Лазар, справа - глава Федерации еврейских общин Александр Борода.
Церемония зажжения свечей, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста, в Еврейском музее и центре толерантности.
© AFP 2017 / Monika SkolimowskaУ берлинского Мемориала евреям и цыганам, погибшим от рук нацистов, во время церемонии повиновения в Международный день памяти жертв Холокоста.
У берлинского Мемориала евреям и цыганам, погибшим от рук нацистов, во время церемонии повиновения в Международный день памяти жертв Холокоста.
Вице-президент немецкого Бундестага Клаудиа Рот возлагает цветы у мемориала в Берлине.
Бывшие узники лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
© AFP 2017 / Peter Gercke Мэр Магдебурга Лутц Трюмпер принимает участие в Часе поминовения на мемориале жертв внешних лагерей концентрационного лагеря Бухенвальд.
Мэр Магдебурга Лутц Трюмпер принимает участие в Часе поминовения на мемориале жертв внешних лагерей концентрационного лагеря Бухенвальд.
Посетители на выставке в музее истории Холокоста Яд ва-Шеш в Иерусалиме.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкПрезидент Федерации еврейских общин России Александр Борода во время церемонии зажжения свечей, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, в Еврейском музее и центре толерантности.
Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода во время церемонии зажжения свечей, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, в Еврейском музее и центре толерантности.
© AP Photo / Darko BandicВенок от президента, премьер-министра и спикера парламента Хорватии у памятника евреям, погибшим во время Второй мировой войны, на Мирогойском кладбище в Загребе.
Венок от президента, премьер-министра и спикера парламента Хорватии у памятника евреям, погибшим во время Второй мировой войны, на Мирогойском кладбище в Загребе.