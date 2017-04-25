Трамп пообещал бороться с отрицанием Холокоста

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп пообещал бороться с антисемитизмом, одним из проявлений которого он назвал отрицание Холокоста.

"Вот мое обещание вам: мы будем противостоять антисемитизму. Мы будем осуждать ненависть. Мы будем свидетельствовать и будем действовать", — сказал Трамп, выступая в здании конгресса США на церемонии памяти жертв Холокоста.

Американский президент напомнил, что в годы Второй мировой войны нацисты уничтожили 6 миллионов евреев, еще большее количество людей были узниками концлагерей. "Даже сегодня есть те, кто хочет забыть прошлое, кто испытывает тотальную ненависть, которая сопровождала Холокост с первого дня. И даже сегодня есть те, кто совершает это ужасное зло", — сказал он.

Отрицание Холокоста Трамп назвал "одной из многих форм антисемитизма, который продолжается по всему миру". По его словам, "мы видим антисемитизм в университетах, в общественных парках".

"Даже хуже — антисемитизм проявляется, когда террористы нападают на еврейские сообщества или когда агрессоры угрожают Израилю полным уничтожением", — сказал Трамп.