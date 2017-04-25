Судья, который должен был рассматривать дело Януковича, уволен

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Высший совет правосудия Украины решил уволить судью Оболонского районного суда Киева Дмитрия Камбулова, одного из трех, входивших в состав судейской коллегии, которая должна была рассматривать уголовное дело против экс-президента Виктора Януковича по обвинению в госизмене, информацию подтвердил сам Камбулов.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начнет рассмотрение дела Януковича о госизмене. Экс-президент ранее неоднократно заявлял, что вернется на территорию Украины, в том числе для участия в судебном процессе, при условии обеспечения безопасности и расследования покушения не него.

"Я могу подтвердить информацию, что мной в Высший совет правосудия было подано заявление об увольнении, но данное заявление было подано еще в сентябре 2016 года… и сегодня совет правосудия принял соответствующее решение", — сказал Камбулов во вторник в эфире телеканала "112.Украина".

Он отметил, что решение уволиться "не связано с любыми делами, которые были в его производстве, в том числе с делом Януковича". Камбулов добавил, что теперь в состав коллегии вместо него с помощью системы автоматизированного распределения дел будет назначен один судья, два остальные члена меняться не будут.

Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. В середине марта прокуратура заявила, что передает дело в Печерский районный суд Киева, однако он отказался его рассматривать. Поэтому Апелляционный суд решил передать дело в Оболонский районный суд.

Ранее суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу. Согласно украинским законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и ряд бывших чиновников. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.