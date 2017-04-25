Прокуратура Венесуэлы сообщила о росте числа погибших в протестах

МЕХИКО, 25 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас сообщила во вторник о 26 погибших в ходе массовых уличных акций в стране.

Ране сообщалось о 25 погибших.

"Хочу заявить, что я отвергаю все то насилие, которое произошло в стране, я мирная женщина, я не терплю насилие и сожалению о смерти 26 венесуэльцах, за кого бы они ни были – правительство или оппозицию", — приводит портал Universal заявление Ортеги Диас.

Генпрокурор также заявила о необходимости в данных обстоятельствах возобновить диалог властей с противниками режима Николаса Мадуро.

В Венесуэле с 4 апреля идут массовые протесты, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.