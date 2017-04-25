В Киеве могут рассмотреть вопрос прекращения поставок электроэнергии в ДНР

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Киевские власти могут рассмотреть вопрос о прекращении поставок электроэнергии на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики после завершения строительства отдельной линии электропередачи для обеспечения энергией Авдеевки, сообщил глава компании "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы страны, Всеволод Ковальчук.

Ранее в подконтрольном правительству Украины "Луганском энергетическом объединении" (ЛЭО) сообщили, что согласно решению Минэнерго поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную ЛНР будут прекращены с 25 апреля из-за долгов за потребленную энергию.

"Что касается Донецкой области, решение о прекращении перетоков не принято, потому что остается не решенным вопрос Авдеевки. В ближайшее время должно завершиться строительство компанией "ДТЭК – Высоковольтные сети" нового фрагмента линии 110 кВ, которая обеспечит другой источник для Авдеевки. После этого встанет вопрос относительно продления или не продления энергоснабжения в отдельные районы Донецкой области", — заявил Ковальчук во вторник в своем видеоблоге в Facebook.

Как сообщили в МЧС ЛНР, предприятия и население полностью обеспечены электричеством. По словам представителя РФ в контактной группе по Украине Бориса Грызлова, Россия в рамках гуманитарной поддержки решила обеспечить электроснабжение Луганской области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прекращение энергоснабжения Луганской области — еще один шаг Киева на пути отторжения своих территорий, который к тому же противоречит минским соглашениям.