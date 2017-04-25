В Мосуле боевики ИГ* убили 15 мирных жителей

Автомобиль армии Ирака во время операции против Исламского государства (организация запрещена в РФ) в Мосуле

Автомобиль армии Ирака во время операции против Исламского государства (организация запрещена в РФ) в Мосуле

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Боевики "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в России) под видом полицейских вошли на территорию Старого города в Мосуле и убили по меньшей мере 15 мирных жителей, передает агентство Франс Пресс.

"Террористические банды ИГ совершили жестокое преступление вчера утром в районе Старого города Мосула", — говорится в заявлении Командования совместных операций ВС Ирака.

В заявлении не уточняется количество жертв, но член совета провинции Найнава Хоссамэддин аль-Аббар (Hossameddin al-Abbar) заявил, что террористы убили 15 человек.

По данным агентства, среди погибших были женщины и дети.

В настоящее время иракские военные и коалиция во главе с США проводят операцию по освобождению Мосула. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.

* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации