Убитый в Гюмри российский военный получил восемь колото-резаных ран

ЕРЕВАН, 25 апр – РИА Новости. Погибший в Гюмри российский военнослужащий Дмитрий Ялпаев получил восемь колото-резаных ран в области шеи, спины и головы, сообщили во вторник в пресс-службе Следственного комитета (СК) Армении.

"Убийство военнослужащего было совершено в субботу, 22 апреля, примерно в 17.00 (16.00 мск). Совершившим преступление лицом было нанесено восемь ударов колюще-режущим предметом в шею, спину и голову. От полученных ранений Ялпаев скончался на месте", — говорится в сообщении.

Согласно предварительной версии судмедэкспертов, смерть военнослужащего наступила в результате травматического геморрагического шока, вызванного ранениями в области шеи и головы. Как сообщал Южный военный округ Минобороны РФ, по предварительным данным, убийство было совершено на бытовой почве.

По факту происшествия в Следственном комитете Армении заведено уголовное дело, переданное главному управлению по расследованию особо важных дел.

Обвиняемый в убийстве 21-летний Арман Джанджугазян, житель города Степанаван, во вторник был арестован судом на два месяца по ходатайству СК.

Ранее СК Армении сообщил, что обвиняемый имеет проблемы с психическим здоровьем. Он был в марте признан ограниченно вменяемым и негодным к службе в армии. Джанджугазян был демобилизован приказом министра обороны после заключения судебно-психиатрической экспертизы.