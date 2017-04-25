СБУ возбудила дело о посещении иностранцами экономического форума в Ялте

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины возбудила дело после посещения иностранцами Международного экономического форума в Ялте без согласования с Киевом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым, которая продолжила функционировать на Украине после вхождения полуострова в состав России и сейчас базируется в украинской столице.

Дело заведено по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

Прокуратура готовит международные поручения в страны, граждане которых приняли участие в форуме, отметили в ведомстве.

Третий Ялтинский международный экономический форум прошел на южном берегу Крыма с 20 по 22 апреля. В нем участвовало более двух тысяч человек, в том числе 220 иностранцев из 46 стран.

МИД Украины направил России ноту протеста из-за проведения форума в Крыму. Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, Москва спокойно реагирует на любые ноты Киева, связанные с Крымом, в том числе о проведении экономического форума в Ялте.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.