В Швеции троих мужчин осудили за изнасилование в прямом эфире в Facebook

МОСКВА/СТОКГОЛЬМ, 25 апр — РИА Новости. Суд шведского города Упсала приговорил троих мужчин к тюремному заключению за изнасилование, которое они транслировали в социальной сети Facebook.

Осужденным 21, 18 и 24 года. Двое из них являются гражданами Афганистана, третий — гражданин Швеции. "Один осужден за изнасилование и пособничество в изнасиловании сроком на два года и четыре месяца тюрьмы. Другой осужден за изнасилование сроком на один год тюремного заключения. Поскольку на момент преступления ему было 18 лет, то мера наказания сокращена наполовину. Третий мужчина приговорен к шести месяцам лишения свободы за клевету и непредставление информации об изнасиловании", — говорится в решении суда.

Как сообщает газета Local, преступники также должны выплатить компенсацию пострадавшей женщине в 37 тысяч долларов.

Изнасилование произошло в январе этого года. О предполагаемом сексуальном насилии полиции сообщили свидетели, которые смотрели за происходящим в прямом эфире в Facebook в закрытой группе с более 60 тысячами подписчиков. По данным прокуратуры, пострадавшая 30-летняя женщина находилась в сильном алкогольном опьянении, а также под воздействием наркотиков и поэтому не могла препятствовать изнасилованию.

"Даже если она, как утверждали подсудимые, дала согласие на половой акт, тем не менее, человеку, находящемуся в такой сложной ситуации, невозможно дать свое какое-либо согласие. Поэтому они должны быть осуждены за изнасилование", — сказал судья Нильс Польбрант, слова которого приводятся в сообщении для прессы.

Ранее сообщалось, что полиция американского Кливленда объявила награду в 50 тысяч долларов за информацию, которая приведет к поимке преступника, транслировавшего убийство в прямом эфире в Facebook. Видеозапись убийства была доступна на Facebook более двух часов, прежде чем ее удалили. Преступник 18 апреля покончил с собой после погони в американском штате Пенсильвания.