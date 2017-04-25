Россия предложила в ООН выработать стратегию по борьбе с дезинформацией

ООН, 25 апр — РИА Новости. Россия предложила в ООН начать работу по выработке стратегии по борьбе с дезинформацией в СМИ и включить соответствующие положения в резолюции Генеральной Ассамблеи.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на 39-й сессии Комитета по информации Генассамблеи ООН.
В своем выступлении Захарова отметила кризис доверия аудитории к медиаресурсам, что выразилось, в том числе, в массовом производстве так называемых "фейковых" новостей.
"Такие дезинформационные вбросы вполне сопоставимы по степени ущерба фокусной среде с вирусной эпидемией. И, как в системной борьбе с любой трансграничной пандемией, необходима стратегия противодействия этой угрозе на наднациональном уровне", — сказала Захарова.
"Российская сторона будет готова оказать всестороннее содействие в реализации этой задачи, значение которой для целей созидательного развития здоровой информационной среды трудно переоценить", — заявила официальный представитель МИД РФ.