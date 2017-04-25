AI составила список нарушений прав человека Трампом за 100 первые дней

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Организация Amnesty International составила список 100 нарушений прав человека администрацией президента США Дональда Трампа за первые 100 дней его пребывания у власти.

Список правозащитной организации поделен на 13 частей, в которых перечисляются нарушения прав беженцев, индейцев, женщин, членов ЛГБТ-сообщества, заключенных, а также эскалация конфликта, которая привела к увеличению числа жертв среди мирного населения, и другие нарушения.

"Первые 100 дней показывают, насколько опасна политика Трампа", — заявила исполнительный директор AI Маргарет Хуанг.

Ранее администрация США опубликовала данные о законодательной деятельности президента Дональда Трампа почти за 100 дней его пребывания у власти. По данным пресс-службы Белого дома, Трамп оказался лидером по числу подписанных указов в первые 100 дней среди президентов страны за последние 70 лет.

Трамп вступил в должность президента США 20 января 2017 года.

Amnesty International — международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. На ее сайте говорится, что ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека".

При этом Amnesty International всегда подчеркивает, что является независимой организацией, находящейся на полном самофинансировании благодаря пожертвованиям. Однако в декларируемом принципе об отказе от денег от правительств или политических структур есть лазейка — Amnesty оставляет за собой право принимать средства от госучреждений, если они выделяются на образовательные проекты в сфере прав человека.