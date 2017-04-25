Россия призывает оказать срочную гуманитарную помощь Йемену

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия призывает международное сообщество оказать Йемену срочную гуманитарную помощь, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Вынуждены констатировать, что по мере продолжения в Йеменской Республике кровопролитного внутриполитического конфликта с участием "коалиции" во главе с Саудовской Аравией гуманитарные проблемы, с которыми сталкиваются мирные йеменцы, продолжают обостряться. В условиях морской и воздушной блокады, массового голода и распространения эпидемических заболеваний населению Йемена приходится выживать в буквальном смысле этого слова", — говорится в сообщении.

В связи с этим в МИД РФ обратили внимание на то, что 19 апреля этого года из Саны в направлении порта Ходейда, являющегося на данный момент единственным открытым "окном" в Йемен, выдвинулся многотысячный "марш хлеба". По прибытии в пункт назначения вечером 24 апреля участники этой гуманитарной и деполитизированной акции объявили Ходейду "гуманитарной зоной".

"Это обстоятельство имеет особое значение в контексте поступающей информации о планах лояльных президенту Йемена Хади боевых формирований захватить этот город. Рассматриваем упомянутый "марш хлеба" как своего рода жест отчаяния йеменских граждан в попытке не только спасти Ходейду от разрушения, но и еще раз привлечь внимание широкой мировой общественности к катастрофической социально-экономической ситуации в стране", — говорится в сообщении МИД РФ.

"Со своей стороны подтверждаем глубокую обеспокоенность бедственным положением населения Йемена. Призываем международное сообщество оказать Йемену срочную гуманитарную помощь, предпринять неотложные шаги, направленные на скорейшее прекращение вооруженного противостояния и возобновление межйеменского переговорного процесса, который учитывал бы интересы всех политических сил этой страны", — отмечается в документе.