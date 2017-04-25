Швейцария готова предоставить площадку для переговоров по ситуации в Йемене

ЖЕНЕВА, 25 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария готова провести на своей территории межйеменские переговоры как только это понадобится, заявил на пресс-конференции глава Федерального департамента по иностранным делам (МИД) Швейцарии Дидье Буркхальтер.

"Нам нужно больше доступа, больше уважения и больше мира. Больше доступа на поля сражения, больше уважения международного гуманитарного права и, превыше всего, защиты прав детей, и больше мира. Если будет установлен режим прекращения огня, то есть надежда на возобновление мирных переговоров. И Швейцария готова провести их у себя в любое время по требованию", — сказал он.

Возобновление мирных переговоров крайне необходимо, подтвердил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"У нас было несколько попыток начать политический процесс и несколько попыток установить режим прекращения огня в стране, но они терпели неудачу. Поэтому сейчас так важно начать все вновь", — отметил он.