Следствие просит суд арестовать обвиняемого в убийстве военного в Гюмри

ЕРЕВАН, 25 апр — РИА Новости. Следствие просит суд арестовать на два месяца обвиняемого в убийстве российского военнослужащего Дмитрия Ялпаева в армянском городе Гюмри, сообщила во вторник РИА Новости помощник руководителя Следственного комитета Армении Сона Трузян.

В субботу в Гюмри был убит российский военный контрактник Ялпаев. По предварительной версии судмедэкспертов, смерть наступила в результате травматического геморрагического шока. Как сообщал Южный военный округ Минобороны РФ, по предварительным данным, убийство было совершено на бытовой почве, подозреваемый задержан. В Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело по статье "убийство", оно передано главному управлению по расследованию особо важных дел.

"Следственный орган предъявил обвинение подозреваемому и представил в суд ходатайство для избрания в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказала Трузян.

Подозреваемый — 21-летний Арман Джанджугазян, ранее не судим. По данным СК Армении, он имеет проблемы с психическим здоровьем, был в марте признан ограниченно вменяемым и негодным к службе в армии. Он был демобилизован приказом министра обороны после заключения судебно-психиатрической экспертизы.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы.